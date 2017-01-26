Украинскому игроку грозит четыре года дисквалификации за применение допинга

Защитник «Александрии» Станислав Микицей может получить длительную дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, которые были обнаружены у него в крови, сообщает Football.ua.
По информации источника, в допинг-пробе игрока были выявлены следы от препарата для лечения гипертонии. Речь идёт о препарате, который используется для лечения гипертонии, однако относится к допингу, ведь является стимулятором сердечной деятельности. Теперь остаётся разобраться, каким образом это вещество попало в организм Станислава и было ли это сделано осознанно. Если окажется, что футболист принимал это вещество и знал о его возможных последствиях, однако готов сотрудничать в расследовании этого дела, то его ждёт лишь два года вне футбола. Однако если Микицей никоим образом не захочет признавать свою вину, тогда он получит по полной программе — четыре года дисквалификации.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Микицей провёл в составе «Александрии» 12 матчей и забил три гола.