Венгер: я не Аль Пачино

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова форварда Тео Уолкотта, который сравнил речь специалиста по окончании одного из матчей со знаменитой сценой из фильма «Каждое воскресенье», где тренер в исполнении Аль Пачино выступает с проникновенной речью перед своими игроками.
«Вы знаете, что я очень плохой актёр. Так что это сравнение нельзя назвать правильным. Я не Аль Пачино. Тренеры говорят игрокам какие-либо слова абсолютно искренне. Честно говоря, я вообще не помню, что говорил в том случае, о котором рассказал Тео», — цитирует Венгера Goal.