Промес: «Спартак» не бил ни одного пенальти за 17 игр? Попов больше не «ныряет»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пошутил, что в этом сезоне судьи не назначают пенальти в пользу красно-белых, из-за того что хавбек московской команды Ивелин Попов прекратил «нырять» в чужой штрафной площади.
«Просто Попов больше не „ныряет“ в штрафной. Когда придёт время для пенальти, я буду готов. Не могу дождаться этого момента. Насколько я понимаю, я первый в списке бьющих. «Спартак» заслуживал в этом сезоне несколько пенальти.
Не хочу говорить, что за этим стоит нечто большее, чем совпадение. Тем более что мы побеждаем. Пока есть голы, мы не жалуемся. Хотя если нам шесть раз подряд не поставят пенальти, то это уже будет кое-что означать. Пока я не могу сказать, что здесь кроется что-то нечестное», — сказал Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию интервью с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом читайте здесь.