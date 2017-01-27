Марадона: впервые попробовал наркотики в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, когда он в первый раз попробовал наркотик. По словам Марадоны, произошло это в те времена, когда он защищал цвета каталонского клуба.
«Я впервые попробовал наркотики в «Барселоне», когда мне было 24 года. Это было самой большой ошибкой моей жизни. Наркотик – самая большая проблема, он убивает. Считаю себя удачливым человеком, говоря об этом. Ведь если бы я продолжал принимать наркотики, то сейчас меня в этом возрасте не было бы в живых», — цитирует Марадону Mediaset.
Чемпион мира 1986 года отметил также, что уже 13 лет не употребляет наркотики.
Цвета «Барселоны» Марадона защищал с 1982 по 1984 год, после чего до 1991 года играл за «Наполи».