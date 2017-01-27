Это'О побывал в гостях у «СКА-Хабаровск»

Легенда африканского футбола камерунец Самуэль Это’О, который накануне побывал в гостях у махачкалинского „Анжи“, посетил и расположение „СКА-Хабаровск“. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Экс-форвард «Реала», «Барселоны», «Интера», ныне выступающий за клуб турецкой суперлиги «Антальяспор», принял приглашение наставника „армейцев“ Андрея Гордеева, который знаком с камерунцем по совместной работе в «Анжи». Наставник хабаровчан представил игрокам именитого футболиста и подарил ему небольшой презент от клуба, после чего все вместе просмотрели ролик, посвящённый Это’О.
В свою очередь, Самуэль поделился с коллегами секретами собственного успеха, а также пожелал „армейцам“ как можно скорее использовать свой шанс — выполнить задачу на сезон.