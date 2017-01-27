В рамках комитета по безопасности РФС созданы три рабочих группы

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин подвёл итоги заседания, которое состоялось 27 января в Доме футбола. Оно было посвящено оценке общего состояния обеспечения безопасности при проведении матчей под эгидой Российского футбольного союза и определению основных направлений деятельности комитета в 2017 году.
«Комитет будет одним из самых дисциплинированных. Договорились даже не опаздывать на собрания. Что касается периодичности, мы решили собираться раз в квартал. Но это не значит, что комитет не будет работать. Те рабочие группы, которые были собраны, уже к следующему собранию должны будут представить проекты по своему управлению.
Я считаю этот комитет одним из ключевых в российском футболе. Те вопросы, которые мы должны решать, они архиважны. Сегодня мы создали три рабочих группы, которые будут работать. Первая будет заниматься безопасностью на стадионах. Сейчас будет выработана программа посещения членами комитета совместно с сотрудниками РФС на предмет выявления слабых сторон наших стадионов в области безопасности.
Также мы создали группу по работе с болельщиками. Не с фанатами, прошу обратить внимание, а в целом с болельщиками. И третья группа — законотворческая, правовая. Многие предложения нашего комитета должны оформляться в виде законов. Мы дали задание этой группе проанализировать те вопросы, которые необходимо: работа с болельщиками, безопасность. Если законодательной базы недостаточно, то нужно её перерабатывать и дорабатывать», — передаёт слова Маркина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Группу по обеспечению безопасности на стадионе и инфраструктуре возглавил Андрей Прядкин, группу по работе с болельщиками — Эдуард Латыпов, а законотворческую группу — Максим Митрофанов.