Венгер дисквалифицирован на четыре матча за поведение в матче с «Бёрнли»

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с «Бёрнли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 2:1. Кроме того, французский специалист оштрафован на £ 25 тыс., сообщает официальный сайт FA.
В концовке матча с «Бёрнли» Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.