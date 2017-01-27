Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-форвард «Анжи» Будковский продлил контракт с «Шахтёром» на 3,5 года

27 января 2017, пятница. 21:44. Футбол
Нападающий Филипп Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтёр», продлил контракт с донецким клубом. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«В последние полгода, выступая за «Анжи», Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях. Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. И Будковский будет играть. На данный момент не на Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, в «Шахтёре». «Шахтёре», который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Будковский продлил контракт с «Шахтёром» на 3,5 года», – написал Шаблий в своём «инстаграме».



Фотографию можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Шахтёр Донецк Филипп Будковский Фото
Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
21:47 Компани в матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» может сыграть впервые с ноября
21:44 Экс-форвард «Анжи» Будковский продлил контракт с «Шахтёром» на 3,5 года
21:26 «Ливерпуль» продлил контракт с Джо Гомесом
21:12 Одемвингие посоветовал Оникуру, которым интересуется ЦСКА, перейти в «Селтик»
21:09 Венгер дисквалифицирован на четыре матча за поведение в матче с «Бёрнли»
20:44 Игроки «Тоттенхэма» выйдут на матч с «Уикомом» в футболках в поддержку Мэйсона
20:27 Полузащитник «Лиона» Гренье прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому»
20:15 «Удинезе» арендовал хавбека «Интера» Ньюкури с опцией выкупа
20:14 Президент «Лестера» попросил Раньери сосредоточиться на сохранении места в АПЛ
19:43 «Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Волеренгой»
19:40 Акинфеев, Тошич и Натхо будут работать по индивидуальной программе
19:39 «Манчестер Сити» согласился с обвинениями FA в нарушении антидопинговых правил
19:33 Глушаков: боюсь футболки с надписью «Глушаков — это похороны»
19:26 Онопко: ребята быстро перестраиваются, что говорит о высоком уровне мышления
19:21 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заплатит за трансфер Пато из «Вильярреала» около € 18 млн
19:15 Сиригу может перейти в «Челси» в случае ухода Беговича
19:10 Джеко: был шанс перейти в «Ювентус», но рад, что выбрал «Рому»
18:55 «Сандерленд» разрешил ван Анхольту вести переговоры с «Кристал Пэлас»
18:51 Анчелотти: надеюсь остаться в «Баварии» на 10 или 20 лет
18:39 Глушаков: в полку «крокодилов» прибыло!
18:37 «Тоттенхэм» в сезоне-2017/18 собирается побить рекорд по посещаемости матчей АПЛ
18:28 Президент «Легии» опроверг информацию об интересе к хавбеку «Анжи» Обертану
18:10 «Рубин» объявил о переходе Бергстрёма в «Грассхоппер» на правах аренды
18:09 В Кембридже арестован мужчина по делу о сексуальных домогательствах в футболе
17:35 Конте не знает, уйдёт ли из «Челси» Иванович, которым интересуется «Зенит»
17:31 Фалькао отклонил три предложения из Китая
17:28 «Вильярреал» подтвердил возможный уход Пато, которым интересуются в Китае
17:19 «Боруссия» М продлила контракт с голкипером Зоммером
17:11 Филимонов посетил музей «Спартака»
17:02 Брызгалов может перейти из «Терека» в «Анжи»
16:53 Маркин: недоброжелатели делают всё, чтобы туристы не ехали в Россию на ЧМ
16:46 В рамках комитета по безопасности РФС созданы три рабочих группы
16:33 Глушаков: сила нынешнего «Спартака» — в характере и коллективе
16:25 Голкипер «Челси» Бегович сыграет против «Брентфорда» с первых минут
16:21 «Урал» отказался от аргентинского нападающего Ролона
16:19 Швейцарский защитник «Рубина» Бауэр сможет играть за сборную Австрии
16:10 Коку не хочет отпускать из ПСВ заинтересовавшего «Зенит» Проппера
16:04 Потенциальный новичок «Локо» Фарфан: уехал для завершения важного для меня дела
16:04 Халк — «Зениту»: я всегда с вами и всегда болею за вас
15:48 Умер первый тренер Месси
15:47 Полузащитник «Барселоны» Туран пообещал сбрить бороду в случае победы в ЛЧ
15:24 «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании
15:19 Витсель: нам в Китае повезло — мы будем отмечать Новый год дважды
15:16 Это'О побывал в гостях у «СКА-Хабаровск»
15:11 Столыпин: ждём от Дюриша голов, которых так не хватает «Оренбургу»
Все новости RSS
Поможет ли Бранислав Иванович "Зениту" в борьбе за золото РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+