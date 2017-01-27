«Спартак» заинтересован в трансфере Вячеслава Караваева

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает «Спорт-экспресс». Чешский клуб хотел бы выручить за 21-летнего россиянина € 3 млн, и эта сумма является приемлемой для красно-белых.
В прошлом Караваев выступал за молодёжный состав ЦСКА, а также играл на правах аренды за чешские «Дуклу» и «Яблонец». «Спарта» приобрела футболиста в августе прошлого года за € 1 млн. Его контракт с пражанами рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне Караваев провёл 13 матчей в чемпионате Чехии и забил два гола.