Вернувшийся с Кубка Африки Обамейянг сыграет с «Майнцем»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, вернувшийся в расположение немецкого клуба после неудачного выступления на Кубке африканский наций, сыграет в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Об этом в преддверии завтрашнего гостевого матча сообщил главный тренер «Боруссии» Томас Тухель.
«Обамейянг принял участие в двух интенсивных тренировках и, может, будет играть завтра», — приводит слова Тухеля официальный «твиттер» клуба.
Обамейянг принимал участие в составе сборной Габона в розыгрыше Кубка Африки. Национальная команда выступила неудачно, не сумев преодолеть барьер группового этапа.