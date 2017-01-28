Источник: в услугах Траоре заинтересовался хихонский «Спортинг»

В нынешнее трансферное окно нападающий Ласина Траоре может покинуть ЦСКА и продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает lavozdeasturias.es.
По информации источника, у 26-летнего ивуарийского футболиста появился вариант с переходом в хихонский «Спортинг». В услугах Траоре также заинтересован турецкий «Бешикташ», однако в последние часы последовало предложение и от испанского клуба.
Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре 2016 года арендовать игрока выразила желание «Малага», но сделка не состоялась.
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Ласина провёл за ЦСКА 14 матчей и забил пять голов.