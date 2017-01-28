«Урал» сыграл вничью с «Погонью» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Урал» провёл товарищескую встречу на сборе на Кипре с польским клубом «Погонь» из Щецина. Встреча завершилась вничью – 0:0.
Для екатеринбургской команды эта встреча стала второй за сегодняшней день. Ранее «Урал» со счётом 0:1 уступил румынской «Астре».
После 17 туров РФПЛ «Урал» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Урал» (Россия) – «Погонь» (Польша) – 0:0
Стартовый состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров, Лунгу, Бикфалви, Ломакин, Павлюченко.