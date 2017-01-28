«Арсенал» забил пять голов «Саутгемптону» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 5:0 в пользу «канониров».
На 15-й минуте Дэнни Уэлбек открыл счёт. В середине первого тайма Уэлбек оформил дубль. На 35-й минуте отличился Тео Уолкотт, в середине второго тайма Уолкотт забил второй мяч, а на 85-й минуте он оформил хет-трик.
«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Саутгемптон» завершил борьбу в турнире.