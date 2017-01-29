Кирьяков: в ближайшие дни тульский «Арсенал» подпишет новичка, ждите новостей

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о зимней подготовке команды и анонсировал трансфер в ближайшие дни.
«Мы продолжаем следовать нашему плану. После четырёх дней паузы, которая была у игроков, мы решили их немного встряхнуть. Сегодня вечером провели интенсивную тренировку в тренажёрном зале. Завтра начнём работать в двухразовом режиме. Плюс у нас будет три товарищеских матча, где мы сосредоточимся на командных взаимодействиях. Возможно, чуть больше времени уделим построению игры в обороне.
Мы потеряли Никиту Бурмистрова. За день до вылета у него нашли ротавирусную инфекцию. Наш медицинский штаб принял решение дать ему небольшую паузу. Уверен, через три-четыре дня он присоединится к команде. Что касается Кантемира Берхамова, Владислава Рыжкова, Гиа Григолавы и Александра Денисова, то они полностью здоровы и с завтрашнего дня тренируются в общей группе.
Кто пополнит «Арсенал» на втором сборе? К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка. Работа в этом направлении ведётся и не прекращается. Так что ждите новостей», — цитирует Кирьякова сайт «канониров».