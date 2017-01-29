Конте: «Челси» важно правильно оценить мощь «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» (31 января) в чемпионате Англии. Синие идут на первом месте в турнирной таблице и опережают занимающих четвёртую строчку красных на 10 очков.
«Обыграть на выезде «Ливерпуль» всегда сложно. У нас есть лишь два дня на подготовку. В этом сезоне мы уступили на своём стадионе лишь однажды, и это был именно «Ливерпуль». Нам важно правильно оценить мощь соперника.
Нам предстоит очень важная и крайне сложная игра. После неё до окончания сезона останется лишь 15 матчей, и «Ливерпуль» будет до конца сражаться за победу в чемпионате», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».