Каранка: посмотрите, сколько сильных команд уже вылетело из Кубка Англии

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями от домашнего матча 1/16 финала Кубка Англии с клубом «Аккрингтон Стэнли» (1:0).
«Иногда такие матчи получаются тяжёлыми, потому что вы ожидаете, что они будут проще, и немного снижаете к себе требования. Посмотрите на результаты других матчей — сколько сильных команд уже вылетело из Кубка. Среди них есть и те, кто идут в верхней части таблицы АПЛ. Самое главное — пройти в следующий раунд, и мы это сделали.
Соперник играл организованно и боролся до конца, но мы могли забить и три, и четыре мяча», — цитирует Каранку Sky Sports.