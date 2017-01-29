Сын Брайана Клафа: не буду врать — мне хотелось бы возглавить «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Бёртон Альбион» Найджел Клаф подтвердил, что может возглавить «Ноттингем Форест». Отец специалиста — легендарный Брайан Клаф — руководил «лесниками» почти 20 лет и выиграл два Кубка европейских чемпионов.
«Да, интерес есть, мы сядем и обсудим это в ближайшие дни. Естественно, я не могу сообщить вам никаких подробностей, но не хочу врать и говорить, что не заинтересован в работе с клубом, с которым меня столько связывает. Впрочем, „Бертон“ тоже многое для меня значит, так что ничего ещё не ясно», — цитирует 50-летнего Клафа Sky Sports.
Сейчас «Ноттингем Форест» занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.