Сусо: у нас с Михайловичем не было разногласий, просто я ему не нравился

Форвард «Милана» Сусо рассказал о своих взаимоотношениях с предыдущим наставником россонери Синишей Михайловичем.
«При Индзаги я начал получать игровую практику. Думаю, если бы он остался, я бы играл ещё больше. Но вместо этого пришёл Михайлович. В своих командах он использует треквартисту, я подумал, что это может быть полезным для меня. Теперь я играю вингера, но изначально был треквартистой.
До этого я пропустил полгода, поэтому в начале предсезонной подготовки сказал Михайловичу, что готов уйти в аренду и набрать там форму, если он на меня не рассчитывает. Но он ответил: «Нет, не беспокойся, я буду использовать треквартисту, и в этой роли у меня есть только ты». Я сыграл против «Эмполи», но у меня мало что получилось: сил не было, я быстро выдохся. После часа игры он заменил меня, и больше я на поле не выходил.
Я хорошо работал на тренировках, может быть, даже лучше, чем сейчас, но не играл. Никаких разногласий у нас не было. Просто я ему не нравился», — цитирует Сусо Gazzetta Dello Sport.