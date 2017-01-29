Виллаш-Боаш поблагодарил «Зенит» за поздравление с китайским Новым годом

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Шанхай СИПГ», поблагодарил игроков питерского клуба за поздравления с китайским Новым годом.
Ранее свои поздравления в адрес китайских болельщиков «Зенита», а также Халка, Акселя Витселя, Виллаш-Боаша и его тренерского штаба от имени клуба отправили футболисты сине-бело-голубых Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни.
«Большое спасибо, „Зенит“. Вы всегда будете в моём сердце. Благодарю за поздравление с китайским Новым годом», — написал Виллаш-Боаш в своём «инстаграме».
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