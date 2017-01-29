Нападающий ЦСКА Траоре, скорее всего, продолжит карьеру в «Бешикташе»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, скорее всего, продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщил «Чемпионату» агент ивуарийского футболиста Дмитрий Селюк.
Накануне испанские СМИ сообщили, что в услугах Траоре заинтересовался хихонский «Спортинг», однако 26-летний форвард, судя по всему, переедет в Турцию.
«Официально сделка ещё не состоялась, но, скорее всего, Траоре перейдёт в „Бешикташ“», — сказал Селюк.
О желании „Бешикташа“ арендовать Траоре «Чемпионат» сообщал со ссылкой на турецкие СМИ ещё 27 января.
Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась.
«Бешикташ» лидирует в чемпионате Турции после 18 туров.