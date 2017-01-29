«Уфа» обыграла восьмой клуб чемпионата Болгарии в товарищеском матче

«Уфа» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги провела товарищескую встречу с «Берое», который на данный момент занимает восьмое место в чемпионате Болгарии. Матч завершился победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:0.
Российская команда забила по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Иван Пауревич и Вячеслав Кротов, который отличился с пенальти.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа, Россия) – «Берое» (Стара-Загора, Болгария) – 2:0 (1:0)
Голы: Пауревич, 31 (1:0); Кротов, 55 (с пенальти, 2:0).
«Уфа»: Шелия, Никитин (Пуцко, 46), Карп, Аликин (Живоглядов, 46), Сухов, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 46), Засеев (Филин, 46), Обляков (Сысуев, 46), Игбун, Кротов.