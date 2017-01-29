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«Челси» — «Брентфорд»: видеообзор
29 января 2017, воскресенье. 18:07.
Футбол
28 января 2017 года в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии с участием «Челси» и «Брентфорда». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 4:0.
Голами в составе синих отметились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи.
«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Брентфорд» завершил своё выступление на турнире.
Кубок Англии. 1/16 финала
28 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
4 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0
– Виллиан – 14
,
2:0
– Родригес – 21
,
3:0
– Иванович – 69
,
4:0
– Батшуайи – 81 (пен)
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Брентфорд
Челси
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