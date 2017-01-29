Батак: динамовские болельщики лучшие в мире, желаю возвращения в высшую лигу

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак посетил сегодняшний контрольный матч бело-голубых с «Томью». Встреча проходила в турецком городе Белеке, где подопечные Юрия Калитвинцева проводят сбор. После игры, которая завершилась победой «Динамо» со счётом 2:1, Батак дал интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
«В Белек я приехал по работе. Зашёл на сайт «Динамо», узнал, что сегодня они играют здесь товарищеский матч и решил проведать бывший клуб.
Три года назад получил лицензию Pro. Последние два года я работал в Тайланде тренером: сначала в штабе бразильца Гамы в «Бурирам Юнайтед». Там мы выиграли всё, что можно: чемпионат, Кубок, Суперкубок… Потом я помогал нашему тренеру Бандовичу в «Сисакет Юнайтед». Сейчас я в отпуске. Просматриваю игроков, смотрю, что происходит в разных командах. Остаюсь в футболе! Почему выбрал Таиланд? Случайно, меня туда позвали. Кстати, в местный чемпионат вкладывается много денег. Там сейчас играют неплохие футболисты, и уровень тайской лиги лучше, чем в Сербии или Черногории.
С кем из «Динамо» успел пообщаться? В первую очередь с Ромой Березовским. Мы до сих пор называем друг друга: «Брат, брат!» Как он меня принял в «Динамо» 14 лет назад, так и дружим до сих пор. Видел здесь массажиста Володю. Успел пообщаться с Фатосом Бечираем — его знаю по сборной Черногории.
Конечно, слежу сейчас за „Динамо“, этот клуб — всегда в моём сердце! Очень хорошие воспоминания остались. Очень удивился, когда в прошлом сезоне «Динамо» вылетело. Насколько я знаю, эта команда никогда не вылетала. Такого больше не должно повториться! Что пожелаю динамовским болельщикам? О, это лучшие болельщики в мире! Желаю возвращения в высшую лигу. Будем болеть, будем следить!» — сказал Батак.