Монтелла: Де Пауль забил победный гол «Милану», хотя должен был быть удалён

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от выездного матча 22-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:2). На 71-й минуте Родриго Де Пауль нанес травму Маттиа Де Шильо и получил желтую карточку, а две минуты спустя Де Пауль принес своей команде победу.
«Де Пауль подлил масла в огонь. Я считаю, что там была чистая красная карточка. Де Шильо не мог продолжить игру и покинул поле, мы готовили замену, оставшись вдесятером. И тут Де Пауль забил. В то же время я признаю, что команда должна была действовать в эти 1-2 минуты умнее», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium