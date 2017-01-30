«Монако» на 92-й минуте спасся от поражения в матче с «ПСЖ»

«ПСЖ» упустил победу над «Монако» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 1:1.
На 80-й минуте после подачи Томаса Менье Даниэль Субашич кулаками отбил мяч, на который стремился Юлиан Дракслер, но немца завалил Джибриль Сидибе, за что получил жёлтую карточку. Эдинсон Кавани спокойно реализовал пенальти, ударив в правый нижний угол.
В компенсированное время Бернарду Силва в атаке вторым темпом здорово пробил на силу в ближний угол, полёт мяча немного подкорректировал рикошет от защитника «ПСЖ».
«Монако» (49 очков) догнал «Ниццу» и делит с ней первое место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» (46) — третий.