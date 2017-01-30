«Морейренсе» обыграл «Брагу» и завоевал Кубок португальской лиги

«Морейренсе» стал обладателем Кубка португальской лиги. В финальном матче, который состоялся на стадионе «Алгарве» в Фару, подопечные Маркеса Пепы обыграли «Брагу» со счётом 1:0. Единственный гол на 2-й добавленной к первому тайму минуте с пенальти забил Сесильо Кауе.
Это первая победа «Морейренсе» в Кубке португальской лиги, который разыгрывается с 2008 года. В течение трёх последних сезонов титул завоёвывала «Бенфика», она же является рекордсменом по количеству побед в турнире (7). «Брага» выигрывала этот трофей в 2013 году.