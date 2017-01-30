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Луис Суарес: игроки «Барселоны» осознают, что не были на должном уровне

30 января 2017, понедельник. 07:01. Футбол
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признал, что команда не была на должном уровне в выездном матче 20-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Игра завершилась со счётом 1:1, причём судьи не засчитали чистый гол каталонской команды.

«Соперник также играет, и нужно отдать ему должное. Мы должны были проснуться немного раньше, чтобы победить. Но у хозяев поля были свои голевые моменты. Очевидно, что результат причиняет нам боль, поскольку нашей целью являются победы. Игроки «Барселоны» осознают, что не были на должном уровне. Теперь мы должны постараться не терять очки», — цитирует уругвайца BeIN Sports.
Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
Бетис ФК Барселона Луис Суарес
Новости. Футбол
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