В апреле «Зенит» проведёт на «Крестовском» три матча

В апреле нынешнего года «Зенит» проведёт три домашних матча на стадионе «Крестовский». Об этом сегодня сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Павел Белов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» откроет стадион на Крестовском острове матчем с «Тереком» или «Краснодаром», а все дополнительные работы на новой домашней арене «Зенита» завершат до конца апреля 2017 года. В декабре прошлого года арена в Санкт-Петербурге была сдана в эксплуатацию.
Также Белов подтвердил, что финал Кубка конфедераций, который Россия примет летом, пройдёт в Санкт-Петербурге.
«2 июля пройдёт финал на новом стадионе, поэтому всё внимание приковано к нашему городу в рамках этого соревнования», — цитирует Белова «Росбалт».