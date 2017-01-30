Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом», «ВБА» не претендует на серба

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к тому, чтобы заключить контракт с «Зенитом», сообщает Daily Mail. В то же время стало известно, что «Вест Бромвич Альбион» больше не претендует на 32-летнего игрока. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Вест Бромвича» рассматривает возможность аренды защитника, контракт которого с «Челси» действует до конца сезона.
Ожидается, что Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно. В стане лондонского клуба серб играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива».