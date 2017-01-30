Лаллана может подписать с «Ливерпулем» новый четырёхлетний контракт

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продлить контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщает The Sun. Действующий договор теряет юридическую силу летом 2019 года, но стороны готовы его пересмотреть.
По данным источника, Лаллане будет предложен новый четырёхлетний контракт с увеличением зарплаты. На сегодняшний день лучший игрок сборной Англии 2016 года получает £ 60 тыс. в неделю, а будет зарабатывать £ 150 тыс.
В «Ливерпуле» 28-летний Лаллана играет с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона».