«Вольфсбург» объявил о возвращении Дежага

Полузащитник сборной Ирана Ашкан Дежага, предыдущим местом работы которого был катарский клуб «Аль-Араби», вернулся в «Вольфсбург». 30-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт «волков».
Дежага выступал за «Вольфсбург» с 2007 по 2012 год, за это время он провёл 156 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи.
Дежага вернулся в «Вольфсбург» на правах свободного агента. В соглашении предусмотрена опция продления на один год.