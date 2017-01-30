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Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе сильно потеряет в деньгах ради нашего клуба

30 января 2017, понедельник. 20:00. Футбол
Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес подтвердил информацию о том, что до закрытия трансферного окна в команду перейдёт нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес.

«Переговоры по Хесе практически завершены. Стороны пришли к согласию. Завтра он будет представлен в качестве игрока нашей команды. Хесе сильно потеряет в деньгах, чтобы выступать за наш клуб. Мы не можем выходить за финансовые рамки, но главной целью для клуба было приобретение Хесе», — цитирует Рамиреса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Реала» будет выступать за «Лас-Пальмас» на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хесе принял участие в девяти матчах, но в основном составе вышел на поле лишь в одной игре, став автором одного гола.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас ПСЖ Хесе Родригес Трансферы
Новости. Футбол
30 января 2017, понедельник
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