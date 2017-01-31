Наставник «Лас-Пальмаса»: для Хесе нет лучшего места, чем наш клуб

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен выразил удовлетворение тем, что нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес будет выступать за испанский клуб. Аренда бывшего футболиста мадридского «Реала» в «Лас-Пальмасе» оформлена до конца текущего сезона.
«Это отличный футболист, который многое привнесёт в игру нашей команды. Нам остаётся лишь наслаждаться игрой Хесе. Для него нет лучшего места, чем наш клуб, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах», — приводит слова Сетьена Marca.
Хесе не пользовался доверием главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. По итогам 22 туров чемпионата Франции он принял участие в 9 матчах, но в основном составе вышел на поле лишь в 1 игре, став автором 1 гола.