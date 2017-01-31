Касильяс: не вернулся бы в сборную в качестве замены, это было бы проблемой

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», отметил, что был бы не прочь возобновить выступления за сборную Испании. Однако при этом страж ворот португальского клуба выдвигает условие.
«Я не вернулся бы в сборную Испании в качестве замены, поскольку это было бы проблемой», — приводит слова Касильяса Onda Cero.
Касильяс не приглашался в национальную команду после чемпионата Европы 2016 года. Возглавивший сборную Хулен Лопетеги, тем не менее, отмечал, что двери команды перед игроком не закрыты.
На чемпионате Европы Касильяс сидел на скамейке запасных, а в основном составе на поле выходил вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Впоследствии это привело к натянутым отношениям между Касильясом и экс-наставником испанской сборной Висенте дель Боске. Однако потом они встретились и обсудили вопрос.