Экс-игрок «Ромы»: отныне можно перестать смотреть матчи «Ювентуса» с «Сассуоло»

Бывший нападающий «Дженоа» и «Ромы» Роберто Пруццо считает, что есть в чемпионате Италии матчи, которые можно вообще не смотреть, поскольку исход изначально ясен. В качестве примера Пруццо упомянул игру 22-го тура национального первенства между туринским «Ювентусом» и «Сассуоло». Играя на выезде, «старая синьора» одержала победу со счётом 2:0.
«Успех туринцев? Победа бьянконери была настолько очевидна, что отныне можно перестать смотреть матчи «Ювентуса» с «Сассуоло», — приводит слова Пруццо Sky Sport Italia.