«Бавария» и «Боруссия» Д не боятся китайских клубов и приводят в пример Роналду

Мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию» не пугают китайские клубы с их финансовой мощью. Об этом сказали председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке.
«Такой футболист, как Криштиану Роналду, получал бы в год € 100 млн. Однако он предпочитает оставаться в «Реале», несмотря на то что получает там намного меньше», — цитирует Ватцке интернет-издание Sport1.
Румменигге в свою очередь сказал: «Сильные игроки не едут играть в Китай. Иначе они исчезнут с поля зрения».