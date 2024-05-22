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Газизов: костяк «Динамо» в РПЛ сохранится, просто добавим красок в состав

Газизов: костяк «Динамо» в РПЛ сохранится, просто добавим красок в состав
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о трансферных планах команды после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы и команду сильно обновлять не будем, костяк сохранится. Ребята прогрессируют, они готовы двигаться дальше. Да, мы будем добавлять краски этой команде, точечно приобретём игроков, но половину состава менять не будем. Глава Дагестана поставил задачу по развитию: мы должны обращать внимание на собственных воспитанников, на ребят из Дагестана. Понятно, что и на иностранном рынке серьёзно поработаем — Южная Америка, Африка, Азия, Сербия. Должны прийти личности — вот что главное», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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