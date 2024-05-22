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Игрок ЦСКА Мусаев: жаль, что Набабкин уходит. Он очень мне помог

Игрок ЦСКА Мусаев: жаль, что Набабкин уходит. Он очень мне помог
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об уходе защитника Кирилла Набабкина из клуба. Ранее ЦСКА сообщил, что 37-летний Набабкин покинет клуб после завершения сезона.

«Когда я пришёл в ЦСКА, Кирилл мне помог своими шутками. Поймали какую-то волну, смеялись. Я рад, что познакомился с ним.

Набабкин выполняет очень важную роль в коллективе, поэтому очень жаль, что он уходит. Но это жизнь, надо быть готовым ко всему.

Ни разу не было видно, что Кирилл не хочет тренироваться или у него плохое настроение. Он постоянно приходил вовремя, никогда не опаздывал, выходил на тренировки и всё отдавал как профессионал», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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