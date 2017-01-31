Моуринью: я икона, меня не волнует, что думают другие люди

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не обращает внимания на критику. Специалист считает себя иконой, и ему всё равно, что о нём думают другие.
«Думаю, что я икона, не будучи ею. Люди, которые чувствуют себя хорошо сами с собой, получают это право. Мне всё равно, что думают другие люди или что они говорят. Я просто забочусь о том, как чувствую себя, чтобы быть готовым для конкретного момента.
Я получил признание в четырёх уголках земли, на каждом стадионе мира будет какая-то реакция болельщиков. Как правило, она проявляется в виде оскорбления или песни. Я чувствую себя хорошо среди любителей футбола по всему миру. Во время игры они не любят меня, может быть, они боятся меня или боятся команду. Но до и после матча ко мне относятся положительно», — сказал Моуринью в интервью журналу GQ.