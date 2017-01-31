Писарев покинул пост спортивного директора РФС

Российский футбольный союз объявил об уходе Николая Писарева с поста спортивного директора организации. Писарев работал на этой должности с 2010 года. Под его руководством молодёжная сборная России впервые за 15 лет завоевала право участвовать в чемпионате Европы 2013 года.
Мне кажется, что за время работы в РФС нам удалось добиться серьёзных успехов с различными сборными. Об этом говорят и завоёванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодёжной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение — покинуть РФС.
Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры. Также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в Российском футбольном союзе и сборных России», — цитирует Писарева официальный сайт РФС.