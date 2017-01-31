Черчесов: судя по всему, спартаковская кровь в Самедове и не умирала

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в прошлом возглавлявший «Спартак», поделился впечатлениями от игры красно-белых. Черчесов находится на контрольном матче «Спартак» — «Копенгаген», который проходит в эти минуты.
«По большому счёту я смотрю не „Спартак“, а игроков „Спартака“, которые интересуют меня как тренера сборной. Жаль, не играет Кутепов. Радует, что в основном составе Джикия. Александр Самедов набирает обороты, хорошо акклиматизируется, хотя это слово, наверное, к нему не подходит. Говорите, в нём ещё живёт спартаковская кровь? Судя по всему, она и не умирала», — сказал Черчесов.