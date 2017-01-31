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Бышовец: в «Зените» Иванович будет эквивалентен Гараю

31 января 2017, вторник. 17:57. Футбол
Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит», сравнив его с экс-игроком питерцев Эсекьелем Гараем.

«У меня остались самые приятные воспоминания об Ивановиче как об игроке и как о человеке. Его целеустремлённость и игра на пределе своих возможностей вызывает уважение. Те успехи «Локомотива» были достигнуты во многом благодаря ему. Понимаю, что конкуренция в «Челси» высока, постоянно бороться там за место в составе трудно, но «Зенит» Бранислав определённо усилит, думаю, его уровень будет эквивалентен уровню Гарая.

Отношение Ивановича к футболу, когда я работал с ним в «Локомотиве», — причина того, что он получил предложение от «Челси», с ним было легко работать. При его отношении к тренировкам меня не смущает, что ему скоро 33 года. В «Локомотиве» были проблемы с атакой и была необходимость усилить её за счёт активных действий полузащитников и защитников. Это позволило Браниславу прогрессировать и вырасти в футболиста, который умеет не только разрушать, но и атаковать. Проблем у Луческу не будет, по человеческим качествам Иванович близок к нашему менталитету. С уверенностью можно сказать, что худшим защитником РФПЛ он не будет», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Челси Анатолий Бышовец Бранислав Иванович Эсекьель Гарай
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