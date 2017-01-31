Агент Базанов: Иванович в «Зените»? В 36 лет успешно играет Джон Терри

Футбольный агент Сергей Базанов поделился своим мнением относительно трансфера защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».
«Давайте начнём с того, что Иванович едет из основного состава «Челси», который на данный момент является лидером в турнирной таблице АПЛ. В 36 лет успешно играет Джон Терри. Да, сейчас он сидит на лавке, потому что команда на ходу. Однако Терри понимает всю ситуацию и не ропщет, спокойно ждёт своего шанса. Да, Иванович и Терри могут быть в разном статусе футболистов, но если Бранислав хочет продолжить карьеру в «Зените», то почему нет?
Это абсолютно нормальный трансфер для «Зенита». Они приобретают игрока, насколько мне известно, без каких-либо выплат в сторону «Чесли». Да, у Ивановича будет большая зарплата, но тем не менее я считаю, что это адекватно», — сказал Базанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.