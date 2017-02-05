Михайлович: с этого момента пенальти в «Торино» будет бить только Белотти

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович после гостевого матча 23-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (1:1) сообщил, что отныне пенальти в туринской команде будет исполнять только нападающий Андреа Белотти. На 55-й минуте встречи при счёте 1:1 форвард «Торино» Яго Фальке не смог реализовать удар с 11-метровой отметки.
«К сожалению, в нынешнем сезоне мы не реализовали уже четвёртый 11-метровый. У нас есть три исполнителя пенальти — Ляич, Фальке и Белотти. Планировали так, что кто чувствует себя лучше, тот и бьёт. Однако учитывая, что у нас идут постоянные споры, кто будет бить с точки, и постоянные промахи, могу сказать, что с этого момента пенальти в «Торино» будет исполнять только Белотти», – цитирует Михайловича Sky Sport Italia.