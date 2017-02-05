Панюков: говоря по-простому, из «Браги» надо было валить

Российский нападающий Андрей Панюков объяснил, почему покинул «Брагу». Португальский клуб накануне расторг контракт с 22-летним форвардом.
«Жду вариантов. Это не только Португалия и Россия. Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например. Всё равно куда. Главное для меня — играть, играть и играть
В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде «Браги» 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал. Я не расстроен из-за того, что пошёл в „Брагу“. Пока, слава богу, я молодой. Времени ещё много», — цитирует Панюкова «Советский спорт».