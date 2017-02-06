Пьянич: «Наполи» заслуживает комплиментов, но мы должны сосредоточиться на себе

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А, а также поделился мыслями по поводу игры ближайшего преследователя «Старой синьоры» в турнирной таблице — «Наполи». «Ювентус» (54 очка) опережает идущий вторым «Наполи» на шесть баллов при одной игре в запасе.
«Мы провели хороший матч против сильного соперника. Мы хотели победить, поэтому сейчас просто счастливы. При такой схеме игры каждый из футболистов «Ювентуса» может отличиться. Куадрадо забил великолепный гол, а мы не пропустили, так что это двойной успех.
«Наполи» показывает красивый футбол и заслуживает комплиментов, но мы должны сосредоточиться на себе. Мы на вершине турнирной таблицы. Если продолжим побеждать, то, безусловно, станем чемпионами», — приводит слова Пьянича Football Italia.