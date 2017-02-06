Тренер «Зенита» по физподготовке: Иванович будет готов к матчу с «Андерлехтом»

Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини подвёл итоги двух зимних сборов и отметил, что защитник Бранислав Иванович должен успеть набрать нужные кондиции к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (16 февраля).
«Мы проделали большую работу в хороших условиях, каждый футболист тренируется с удовольствием. В рамках второго тренировочного сбора мы попытались улучшить физическую форму футболистов через матчи, поэтому мы провели их больше, чем в Дубае, чтобы у каждого была возможность сыграть 90 минут. Если на первых сборах футболисты играли по 45 минут, то теперь у них появилось больше времени. Также мы дали время молодым игрокам, поскольку Мистер хочет, чтобы у каждого была возможность показать себя и доказать право на место в составе. Мы проделали большую работу, чтобы понять, кто сможет занять место Витселя на поле. Мы потеряли важного футболиста и попробовали несколько решений, чтобы компенсировать его уход.
Что касается физического состояния отдельных игроков, то работаем над восстановлением Смольникова, важного для нас футболиста, и он присоединился к общей группе в заключительной части сборов. Данни начал работать в общей группе. Мы давали ему игровое время по чуть-чуть, чтобы он самостоятельно мог оценить свои ощущения. Он проделал большую работу, и его восстановление протекает в правильном направлении. Мы работали над тем, чтобы каждый из футболистов, который занимается сейчас с нами на сборах, мог набрать игровую форму, чтобы затем Мистер принял решение — кто войдёт в стартовый состав на матч против «Андерлехта».
Для всех новичков поначалу было немного сложно привыкнуть к нашим требованиям, но могу сказать, что все они — Цаллагов, Эрнани, Лунев, Молло, молодые игроки, присоединились к команде в хорошем состоянии, работали с удовольствием и набрали форму. Что касается Ивановича, то он тренируется с нами три дня, но нельзя забывать, что он переехал к нам из Премьер-лиги, где играют зимой, поэтому он в порядке. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю работы, но он в отличном состоянии, и это не станет проблемой.
Браниславу нужно понять требования Луческу. Думаю, он будет готов к матчу с «Андерлехтом», хоть и не получал большой игровой практики в «Челси» за последнее время. Иванович тренировался с командой каждый день, и мы видим, что с ним всё в порядке и ему не нужны какие-то дополнительные занятия. В данный момент только для Смольникова мы предлагаем дополнительный план подготовки. Александр Кержаков сейчас не тренируется с нами на сборе, но может присоединиться к команде в Бельгии. Все остальные — в порядке», — цитирует Николини сайт «Зенита».