Бакка: я извинился перед Монтеллой и оплачу ужин для всех игроков «Милана»

Форвард «Милана» Карлос Бакка опроверг слухи о напряжённых отношениях с главным тренером россонери Винченцо Монтеллой. Бакка был заменён на 72-й минуте домашнего матча Серии А с «Сампдорией» (0:1), позже СМИ сообщили о небольшой словесной перепалке игрока и специалиста.
«У меня нет проблем с тренером. Просто так случилось, что он заменил меня, а я был зол, потому что мы проигрывали. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Это было его решение, я был весь на эмоциях, но никаких проблем не возникло — этим утром я поговорил с тренером. Я должен уважать его выбор и продолжать работать.
Я поговорил с ним и признал, что был неправ, потому что поддался эмоциям. Я сказал тренеру, что совершил ошибку, а потом поговорил с партнёрами — я оплачу ужин для всей команды. Я решил сделать это, потому что мы одна команда», — сказал Бакка в эфире Milan TV.