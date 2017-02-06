Джан: знаю, что мог бы играть лучше в этом сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан выразил мнение, что должен лучше играть в этом сезоне, а также рассказал о роли хавбеков в игре красных.
«Я знаю, что мог бы играть лучше в этом сезоне и забить пару мячей, но это был тяжёлый период для меня. В сезоне остаётся ещё 15 игр, и я должен показать себе и остальным, что я хороший игрок.
Тренер ожидает от полузащитников, чтобы мы почаще оказывались в штрафной площади соперника и помогали нападающим забивать голы. Это мы и пытаемся сделать. Мы всегда стараемся смотреть на движение других игроков. Хендерсон обычно остаётся сзади, чтобы помочь защитникам. Мы стараемся меняться позициями — если один игрок идёт вперёд, то другой остаётся сзади для подстраховки», — цитирует Джана официальный сайт «Ливерпуля».