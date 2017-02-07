«Байер» может уволить Шмидта после матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт может покинуть свой пост после матча 20-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом», сообщает Bild.
Согласно информации источника, для продолжения работы в этой должности Шмидту понадобится не просто победа над «Айнтрахтом». Она должна быть убедительной. В «Байере» не смогли переварить поражение в выездном матче 19-го тура от «Гамбурга» (0:1), и теперь тренеру необходимо реабилитироваться.
В данный момент «Байер» с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
С «Айнтрахтом» леверкузенцы сыграют 11 февраля на своём поле.